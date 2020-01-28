Suriye sınırına tank sevkiyatı

Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.
Askeri araçların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.
Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.
Askeri araçların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.
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