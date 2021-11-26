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Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

Kilis'in Suriye-Türkiye sınırında, açılan ateş sonucu bir asker ağır yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan piyade uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'den yasadışı geçmek isteyen bur guruba "Dur" ihtarında bulundu.

Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, ağır yaralandı.

Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehidin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Şehidin canezasi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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