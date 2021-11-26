Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

Kilis'in Suriye-Türkiye sınırında, açılan ateş sonucu bir asker ağır yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan piyade uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.