Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan aralarında PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da bulunduğu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.