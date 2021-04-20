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Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı." açıklamasında bulundu.
Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan aralarında PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da bulunduğu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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