  • BIST 85.195
  • Altın 310,200
  • Dolar 6,5246
  • Euro 7,0169
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 1 °C
»

Suriye'de 2 askerimiz şehit oldu

Suriye'den peş peşe 2 acı haber geldi. İdlib bölgesi ile Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde vazife yapan 2 askerimiz şehit düştü
Suriye'de 2 askerimiz şehit oldu

Suriye'nin İdlib bölgesi ile Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu.

Suriye’nin İdlib bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) şehit olduğu açıklandı.

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında düzenlenen saldırıda da Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'ın şehit olduğu öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA SİVAS VALİLİĞİ'NDEN

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun'' denildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünal, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun'' mesajını paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet İşleri Başkanlığı: 'Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak'19 Mart 2020 Perşembe 15:20
  • 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi19 Mart 2020 Perşembe 14:55
  • Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü açıklandı19 Mart 2020 Perşembe 14:44
  • İstanbul'a gelen hızlı trende koronavirüs paniği19 Mart 2020 Perşembe 14:19
  • TBB'den önemli emekli maaşı promosyon açıklaması19 Mart 2020 Perşembe 14:07
  • İstanbul'da sahte içki kâbusu: Ölenlerin sayısı yükseldi19 Mart 2020 Perşembe 14:06
  • KKTC’den flaş karar: Ülkemize giriş noktaları kapatılacaktır19 Mart 2020 Perşembe 14:02
  • Kasapoğlu'dan ilk açıklama19 Mart 2020 Perşembe 14:00
  • Almanya'da siyasetçi Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier'in Kovid-19 testi pozitif çıktı19 Mart 2020 Perşembe 13:39
  • Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı19 Mart 2020 Perşembe 13:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti