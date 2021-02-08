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Suriye’de DEAŞ tarafından infaz edilen arkeolog Asaad’ın kalıntılarına ulaşıldı

Suriye’de 2015 yılında antik kentlerden Palmira’daki tarihi eserleri korumaya çalışırken terör örgütü DEAŞ tarafından 82 yaşında infaz edilen arkeolog Khaaled Asaad’ın kalıntılarına ulaşıldığı duyuruldu.
Suriye’de DEAŞ tarafından infaz edilen arkeolog Asaad’ın kalıntılarına ulaşıldı

Suriye’nin Palmira kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından infaz edilen 3 kişiye ait ceset bulundu. Cesetlerden birinin kalıntılarının 2015 yılında antik kentlerden Palmira’daki tarihi eserleri korumaya çalışırken DEAŞ tarafından 82 yaşında öldürülen arkeolog Khaaled Asaad’a ati olduğu açıklandı. Bilginin, cesetlere yapılan DNA testi sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.

GÜNLERCE İŞKENCE EDİLDİKTEN SONRA İNFAZ EDİLMİŞTİ

Khaaled Asaad, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından alıkonuldu. DEAŞ’ın Suriye’de yapılanmasından önce bazı tarihi eserler, hasar görme ihtimalleri nedeniyle bölgelerden taşınarak saklanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, alıkoydukları Asaad’ı sorgulayarak bu eserlerin nerede saklandığını öğrenmeye çalıştı ancak Asaad, bu bilgiyi teröristlerle paylaşmayı reddetti. Asaad daha sonra DEAŞ tarafından infaz edildi ve cansız bedeni kent merkezindeki antik sütunlardan birine asıldı.

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