  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 0 °C
»

Suriye’de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti

Suriye iç savaşında göçmen durumuna düşen aileler seneler sonra çadırda yaşamaktan kurtularak, Kızılay tarafından yapılan briket evlere yerleşti.
Suriye’de iç savaşın mağduru aileler, briket evlere yerleşti

Türk Kızılay'ı tarafından çadırlarda yaşayan Suriyeliler için İdlib'de inşa edilen briket evlere aileler yerleşmeye başladı. İç savaş sırasında kendi ülkelerinde göçmen duruma düşen ve çadırlarda kalmak zorunda kalan ailelerin seneler sonra korunaklı evleri oldu. 

"BİR EVİMİZ OLDU"

Humus'ta yaşadığı sırada iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte evini terk etmek zorunda kalan Züheyr Es Malek'in, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğuyla 3 senedir çadırda yaşıyordu.  3 senedir çadır çadır dolaşan aile yaklaşık bir haftadır Türk Kızılay'ın yaptığı briket evde yaşıyor. Yerleşmeye ve eve eşya almaya çalıştıklarını ifade eden baba Züheyr Es Malek  "Çadır çadır dolaştık. Daha yeni geldik fazla bir eşyamız da yok. Eşyalar bunlar. Bu bölgeye gelip evleri yapanlara çok teşekkür ederim. Şimdi çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bir evimiz oldu" diye konuştu.

Yine 6 çocuğu olan bir anne iki buçuk yıldır çadırda kaldıklarını, savaş sırasında babasını, eşinin kuzenlerini ve çok sayıda akrabasını kaybettiğini belirterek, " İlk başta kirada oturduk, çadır kente geçtik. Şimdi buraya taşındık, aileden çok şehidimiz var" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4. dalganın başladığı açıklandı03 Nisan 2021 Cumartesi 12:17
  • Bakan Akar ve TSK komuta kademesi 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda!03 Nisan 2021 Cumartesi 12:13
  • Yunan komutan haddini aştı03 Nisan 2021 Cumartesi 10:50
  • İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı03 Nisan 2021 Cumartesi 10:47
  • Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu03 Nisan 2021 Cumartesi 10:45
  • HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı03 Nisan 2021 Cumartesi 10:05
  • Biden, Trump yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine getirdiği yaptırımları kaldırdı03 Nisan 2021 Cumartesi 10:01
  • ABD'de bir polisin öldüğü Kongre'ye yönelik araçlı saldırının yansımaları sürüyor03 Nisan 2021 Cumartesi 10:00
  • On üç ülkeye yeni büyükelçi atandı03 Nisan 2021 Cumartesi 09:58
  • Sincar krizi! PKK çıkmayı reddediyor03 Nisan 2021 Cumartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti