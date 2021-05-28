  • BIST 1.417
  • Altın 520,800
  • Dolar 8,5587
  • Euro 10,4256
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Suriye'de rejim Esed'in sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığını duyurdu

Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan rejimin göstermelik adaylarla düzenlediği sözde devlet başkanlığı seçimini, rejimin lideri Beşşar Esed'in kazandığı ilan edildi.
Suriye'de rejim Esed'in sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığını duyurdu

Esed rejiminin 26 Mayıs'ta Suriye'de halkın yarısından fazlasının katılamadığı göstermelik devlet başkanlığı seçiminin sonuçları açıklandı.

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin Meclis Başkanı Hammode Sabbag, basına yaptığı açıklamada, Esed'in sözde devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 95,1'ini alarak kazandığını duyurdu.

Sabbag, halkın en az yarıdan fazlasının sandığa gitme imkanı bulunmayan ülkede, katılım oranının yüzde 87,64 olduğunu ileri sürdü.

Esed'in 13 milyon 540 bin 860 oy aldığını belirten Sabbag, 470 bin 276 oy toplayan göstermelik adaylardan Mahmut Meri'nin oyların yüzde 3.3'ünü aldığını söyledi.

Sözde seçime uluslararası tepkiler
Türkiye, Esed rejiminin tek taraflı olarak kendi kontrolündeki bölgelerde düzenlediği sözde seçime tepki gösteren ülkelerin başında geldi.

Dışişleri Bakanlığından sözde seçim günü yapılan açıklamada, "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen söz konusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere de 25 Mayıs'ta ortak yazılı açılamayla Esed'in göstermelik seçimine karşı çıktı. Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak." değerlendirmesi yer almıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'de dün yaptığı açıklamada, Suriye'de seçimlerin gerçek bir siyasi süreç çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca yapılması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, BM'nin İsrail'in ihlallerini soruşturacak uluslararası bağımsız komisyon kurulması kararından memnun28 Mayıs 2021 Cuma 09:38
  • İBB Meclisi'nde 2020 Faaliyet Raporu onaylandı28 Mayıs 2021 Cuma 09:37
  • Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı: 3'ü ağır 5 yaralı28 Mayıs 2021 Cuma 09:35
  • Bakanlıktan yerli aşı ile ilgili vatandaşlara son dakika çağrısı28 Mayıs 2021 Cuma 09:31
  • BM'nin soruşturma kararına Netanyahu'dan tepki28 Mayıs 2021 Cuma 09:28
  • Yeni Çiftlik Bank vakası! Ava Premium'a erişilemiyor28 Mayıs 2021 Cuma 09:27
  • AK Parti'den seçim barajı açıklaması28 Mayıs 2021 Cuma 09:20
  • Gazeteci Ziynet Sertel kansere yenik düştü28 Mayıs 2021 Cuma 09:15
  • Erkek arkadaşının evinde 4'üncü kattan düşen Derya: Kimse tarafından itilmedim28 Mayıs 2021 Cuma 09:14
  • Suriye'de rejim Esed'in sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığını duyurdu28 Mayıs 2021 Cuma 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti