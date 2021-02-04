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Suriye’de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi

Suriye'nin El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in cenazesi, otopsisinin ardından havalimanına getirildi.
Suriye’de şehit olan astsubayın cenazesi Gaziantep'e getirildi

Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törene; Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ve protokol üyeleri katıldı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından  dua edildi. Şehit astsubay Demireli'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Evli ve 2 çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in cenazesi, yarın memleketinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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