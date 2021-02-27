Suriye'de şimdi de SİHA üssü için hareket geçtiler

ABD Biden ile birlikte Suriye’deki askeri varlığını artırıyor. Son bir ayda Suriye’ye onlarca TIR silah ve mühimmat taşınırken, bölge SİHA üssüne dönüşüyor.

Joe Biden’ın seçilmesi ile Suriye’deki askeri varlığını güçlendiren ABD, işgali daha da derinleştiriyor. Son bir ayda Irak’tan Suriye’ye onlarca TIR silah ve mühimmat taşıyan ABD, şimdi de bölgeyi SİHA üssüne çevirmeye hazırlanıyor.

Deyrizor’un doğusundaki El Ömer petrol bölgesine hava üssü kurmak için geçtiğimiz yıl kasım ayında çalışma başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

HSS BÖLGEYİ KORUYACAK

Üsteki pistin inşaatının bittiği öğrenildi. Savaş uçaklarının da inebileceği pistin daha çok silahlı insansız hava araçları tarafından kullanılacağı öğrenildi. ABD’nin bölgeye sevk etiği hava savunma sistemlerinin de bu bölgeyi korumak için kullanılacağı belirtiyor. Son dönemde PKK/PYD işgali altındaki bölgelere sevk edilen silah ve araçlarla birlikte, 8 askeri birlik daha geldiği öğrenildi.

BİDEN’IN İLK OPERASYONU

Öte yandan ABD ordusu, Suriye’de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara ait bir hedefe saldırı düzenledi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden’ın saldırıya onay verdiği ve bunun tek bir hava saldırısı olduğu iddia edildi.

Suriye kaynakları ise Ebu Kemal’de gerçekleşen harekatta İranlı milislere ait sınır kontrol merkezinin yanı sıra silah yüklü 3 kamyonun havaya uçurulduğu öğrenildi. Harekatta en az 17 milisin öldüğü öğrenildi. Pentagon sözcüsü John Kirby de “Başkan Biden’in emriyle ABD askeri güçleri, Doğu Suriye’de İran destekli askeri gruplar tarafından kullanılan altyapıya bu akşam baskınlar düzenledi” dedi. Bu baskınların “Irak’taki Amerikan askerlerine ve diğer koalisyon güçlerine yönelik son saldırılara ve bu askerlere yönelik sürekli tehditlere tepki olarak” geldiğini de sözlerine ekledi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK