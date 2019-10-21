Suriye'de teröristlere verilen 120 saatlik süre yarın doluyor

PKK’lı teröristlere, Türkiye sınırından 30-35 km güneye çekilmeleri için tanınan 120 saatlik süre yarın akşam doluyor.

Terör örgütü ve destekçilerine Türkiye sınırından 30-35 kilometre güneye çekilmeleri için tanınan 120 saatlik süre yarın akşam 22:00 itibariyle sona erecek. Barış Pınarı Harekâtı’na bu amaçla verilen 5 günlük ara süresince PKK/YPG’nin en ciddi çekilme belirtisi dün gerçekleşti. 765 teröristin imha edildiği, yüzlercesinin de yaralandığı bölgede terör örgütü ilk olarak, yaralıların tahliyesi için Rasulayn’a 39 araçlık bir ambulans konvoyu soktu. TSK’nın ilçeye girmesine izin verdiği araçlar, yaralı teröristlerin bir kısmını alarak buradan ayrıldı ve güneydeki Tel Tamir kasabasına gitti.

AKAR SAYILARI AÇIKLADI

Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı, şu bilgileri verdi: “TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte. Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir” Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sürecin ABD ile takip edildiğini belirterek Rasulayn’dan 125 aracın çıktığını kaydetti. Akar, 17 Ekim 2019 saat 22.00’den itibaren PKK/YPG’li teröristlerce toplam 30 taciz/ihlal gerçekleştirildiğini belirtti.

ORADA SİVİL KALMADI

Güvenlik kaynakları Rasulayn ilçe merkezi ve dış mahallelerinde PKK’lı teröristlerden ancak yarısının çekildiğini kaydediyor. Rasulayn’daki yaklaşık 40 bin sivilin yarısı Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla daha güvenli bölgelere hareket etmiş ve Haseke ili içerisine geçici olarak yerleşmişti. Kalan nüfus da 3-4 gün içerisinde ilçeden ayrılarak yine Haseke yönünde yer değiştirmişti. Terör örgütü PKK ve bağlı örgütler de harekâtın başında sivil nüfusun kentlerden ayrılarak Haseke’ye göç ettiğini duyurmuştu. Yaklaşık bin PKK’lı teröristin bulunduğu tahmin edilen Rasulayn’da şu an sivil nüfus barınmıyor.