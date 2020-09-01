  • BIST 1.067
  • Altın 470,686
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,8028
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 32 °C
»

Suriye'de Türk askerine teslim olan bir terörist daha Iğdır'a getirildi

Teröristin 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde Suriye Kamışlı bölgesinde güvenli şekilde teslim olması sağlandı.
Suriye'de Türk askerine teslim olan bir terörist daha Iğdır'a getirildi

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde Türk askerlerine teslim olan PKK'lı bir terörist daha Iğdır'a getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir terörist, ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi.

Teröristin 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde Suriye Kamışlı bölgesinde güvenli şekilde teslim olması sağlandı.

Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente getirilerek hakkındaki adli işlemlere başlandı.

Geçen hafta aynı bölgede İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında bir terörist daha ikna edilerek teslim olmuş ve Iğdır'a getirilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Formula 1 İstanbul yarışı seyircili olacak!01 Eylül 2020 Salı 12:34
  • Netflix'in Cuties filmiyle ilgili yeni gelişme!01 Eylül 2020 Salı 12:33
  • Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı01 Eylül 2020 Salı 12:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki faaliyetlerimizin özünde hak ve adalet arayışı vardır01 Eylül 2020 Salı 11:58
  • Bakan Varank: Pozitif ayrışma devam ediyor01 Eylül 2020 Salı 11:49
  • MSB acı haberi duyurdu01 Eylül 2020 Salı 11:45
  • Muğlalı çift eşek sütü ve sabununda talebe yetişemiyor01 Eylül 2020 Salı 11:44
  • Adanalılar koronavirüse karşı acılı şalgam içiyor01 Eylül 2020 Salı 11:43
  • Osmanlı'nın savaşlara hazırlandığı Kocayayla'daki otağlar izole tatilin adresi oldu01 Eylül 2020 Salı 11:38
  • Eylem hazırlığındayken yakalanan Mahmut Özden kimdir, nereli?01 Eylül 2020 Salı 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti