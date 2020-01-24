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Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yeniden ibadete açılacak
Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yeniden ibadete açılacak
Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yeniden ibadete açılacak
24 Ocak 2020 Cuma 09:47
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.