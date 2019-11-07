  • BIST 102.401
  • Altın 274,673
  • Dolar 5,7399
  • Euro 6,3579
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 8 °C
»

Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin ton bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendirdi.
Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) görevlendirilmesine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay'a teslim edilecek.

Nakliye ve dağıtım bedeli AFAD'ın ödeneklerinden karşılanacak ürünlerin hesaplanan maliyeti "görevlendirme bedeli" kapsamında Hazine tarafından karşılanacak.

Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görevlendirme bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

Söz konusu karar, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet Memurları Ve Evraklarda Yaşanan Sorunlar07 Kasım 2019 Perşembe 00:05
  • Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti06 Kasım 2019 Çarşamba 20:35
  • 55 yıldır çay içmiyor06 Kasım 2019 Çarşamba 20:31
  • Dolmuş şoförü 1 milyon liralık altınların bulunduğu emanet paketle kayıplara karıştı06 Kasım 2019 Çarşamba 16:04
  • Kelebek hastası, eşinin elini ilk kez tuttu06 Kasım 2019 Çarşamba 15:12
  • Uzmanlardan 'sebzeler yabancı otlardan ayıklanıp, bol suyla yıkanmalı' uyarısı06 Kasım 2019 Çarşamba 14:48
  • Uzmanlardan 'Küçük boy ıspanak alın' önerisi06 Kasım 2019 Çarşamba 14:45
  • Vanlı demir ustası yarım asırdır yaptığı sobalarla evleri ısıtıyor06 Kasım 2019 Çarşamba 14:41
  • Ihlara Vadisi'ne sonbaharda ziyaretçi akını06 Kasım 2019 Çarşamba 14:40
  • Fatih'te bir evde 4 kardeş ölü bulundu06 Kasım 2019 Çarşamba 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti