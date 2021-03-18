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Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı

SURİYE'den terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlenen 2 roket Kilis'te düştü. Biri boş araziye diğeri ise mermer atölyesinin yakınına düşen patlamayan roketlerin güvenlik güçlerince imha edileceği belirtildi.
Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı

PKK/YPG'li teröristlerce Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden atıldığı tahmin edilen 2 roket Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde düştü. Roketlerden biri boş araziye, diğeri ise mermer atölyesinin yakınına disabet etti. Gürültüyü duyanların ihbarıyla arazinin bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından çembere alınarak, kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Olayın ardından Kilis Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlamadığı belirlenen roketlerin güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından kontrollü şekilde imha edileceği belirtildi.

Öte yandan roketlerin ateşlendiği bölgedeki terörist unsurların sınır hattındaki ve Suriye'deki birlikler tarafından ateş altına alındığı bildirildi.

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