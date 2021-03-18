Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldı

SURİYE'den terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlenen 2 roket Kilis'te düştü. Biri boş araziye diğeri ise mermer atölyesinin yakınına düşen patlamayan roketlerin güvenlik güçlerince imha edileceği belirtildi.