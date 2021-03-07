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Suriye'den yurda kaçak girmeye çalışan gruptaki PKK/YPG'li terörist patlayıcıyla yakalandı

Şanlıurfa'da yakalanan Suriye uyruklu 8 kişinin arasındaki teröristin çantasında ele geçirilen yaklaşık 4 kilogram patlayıcı imha edildi.
Suriye'den yurda kaçak girmeye çalışan gruptaki PKK/YPG'li terörist patlayıcıyla yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 kişilik gruptaki PKK/YPG'li terörist, çantasında bulunan yaklaşık 4 kilogram patlayıcıyla yakalandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rakka'dan Türkiye'ye eylem yapmak için teröristlerin geleceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile hudut birliklerince düzenlenen operasyonda Şehit Teğmen Özkul Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan Suriye uyruklu 8 kişi yakalandı.

Bu kişilerin arasında yer alan PKK/YPG'li teröristin çantasında iki parça halinde mayınla desteklenmiş yaklaşık 4 kilogram patlayıcı, cep telefonu, pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Bomba imha ekiplerince alınan gerekli önlemlerin ardından patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Gözaltına alınan diğer 7 şüphelinin örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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