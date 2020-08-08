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Suriyeli aşiret temsilcilerinden YPG/PKK terör örgütüne tepki

Suriyeli aşiret liderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, YPG/PKK terör örgütünün el-Havayıç köyünde gerçekleştirdiği saldırılarını kınadı.
Suriyeli aşiret temsilcilerinden YPG/PKK terör örgütüne tepki

Şanlıurfa'da, Suriyeli aşiret liderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, YPG/PKK terör örgütünün ülkelerinde gerçekleştirdiği saldırılarını kınadı.

Akidet ve Zübeyd Kabilesi Derneği Başkanı İsmail Asker Hıfıl, Suriye'deki aşiret liderleri ve STK temsilcileriyle Şanlıurfa'daki dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Pazar günü Deyrizor'un doğu kırsalındaki el-Havayıç köyünde, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırıda Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Ced'anın hayatını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Terör örgütünün yaptığı bu eylemin karşılıksız kalmayacağını ifade eden Hıfıl, YPG/PKK'nın destekçisi ABD'nin ülkelerini terk etmesini istedi. Hıfıl, Suriye topraklarının kendilerine ait olduğunu ve terör örgütü YPG/PKK'nın burada birçok masum insanı katlettiğini ifade etti.

Terör örgütünün ülkenin demografik yapısını değiştirdiğini ve insanlara zulüm uyguladığını aktaran Hıfıl, örgütün topraklarını ve petrol kaynaklarını kendilerine teslim etmesini istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk askerlerine ve polislerine destekleri için teşekkür eden Hıfıl, terör örgütünün topraklarından çıkarılması için Türkiye'den destek talebinde bulundu.

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