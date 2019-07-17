Suriyeli dilencinin üzerinden servet çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 5 bin 500 dolar, 3 bin 800 TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.