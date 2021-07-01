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Suriyeli Dlyar, LGS birincisi oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Dlyar Safo, LGS'de  tüm soruları doğru yaparak Türkiye birincileri arasında yer aldı.
Suriyeli Dlyar, LGS birincisi oldu

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak 2015'te ailesiyle Siirt'in Kurtalan ilçesine yerleşen Dlyar Safo, eğitimine Türkiye'de devam etti. Dlyar, katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alarak, 97 Türkiye birincisinden biri olmayı başardı.
Başarısını ailesine ve öğretmenlerine borçlu olduğunu anlatan Dlyar Safo, "Çalışırken takıldığım soruları öğretmenlerime soruyordum. Onlar da bana cevabını gönderiyordu. Okul başladıktan sonra düzenlenen kurslara katıldım. Öğretmenlerimin yardımıyla denemeler çözdüm. Çalışan herkes yapabilir. Ailem her zaman yanımdaydı. Her zaman beni destekliyordu. Aynı şekilde öğretmenlerim de her zaman benim yanımda oldular. Bazen denemelerim kötü geçiyordu. Rehberlik öğretmenim moralimi düzeltmeye çalışıyordu" dedi.  Dlyar, elektronik mühendisi olmak istediğini söyledi.

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VALİ, MAKAMINDA AĞIRLADI

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Dlyar Safo'yu ailesi ve öğretmenleriyle birlikte makamında kabul etti. Vali Hacıbektaşoğlu, ziyarette Dlyar'ı elde ettiği başarından dolayı ödüllendirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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