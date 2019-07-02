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Suriyeli esnafların Arapça tabelalarıyla ilgili yeni gelişme!

İçişleri Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında Kilis'te 531 Suriyeli esnafın Arapça yazılı tabelası Türkçesiyle değiştirildi.
Suriyeli esnafların Arapça tabelalarıyla ilgili yeni gelişme!

Alınan bilgiye göre, Arapça tabelaların Türkçeye çevrilmesi uygulamasına ilk olarak Kilis'te başlandı.

 

"YÜZDE 75" KRİTERİ

Bu kapsamda Kilis'teki Suriyeli kanaat önderleri ve esnaf temsilcileriyle toplantı yapıldı. Toplantıda her tabelanın yüzde 75'lik bölümünde Türkçe, yüzde 25'lik bölümünde Arapça ifadelerin yer alması kararlaştırılarak Suriyeli esnafa duyuruldu.

 

ŞİMDİYE KADAR 531 TABELA DEĞİŞTİRİLDİ

Bu kapsamda bugüne kadar 531 Suriyeli esnafın Arapça yazılı tabelası Türkçesiyle değiştirildi.

"ALTI AYA KADAR ARAPÇA TABELALARIN TAMAMINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, altı aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceklerini söylemişti.

Bakan Soylu, "Kilis'te yaptık. Bir standart var, tamamı Türkçe oluyor. Altında ufak bir Arapça yazmak istiyorsa yazsın. Standardı var bu işin, tamamını değiştireceğiz. Nizam, kural neyse buna herkes uyacak." açıklamasıyla, Arapça tabelaların Türkçeye çevrilmesi uygulamasına dikkati çekmişti. 

TABELAYA "TÜRKÇE STANDARDI" TÜM ÜLKEDE UYGULANACAK

Kilis'te başlatılan uygulamanın tüm ülkeye yayılması için çalışmalar sürüyor. Altı ay içinde ülke genelinde Arapça yazılı tabelalar yerini Türkçe yazılı tabelalara bırakacak.

İşletme sahipleri bu tabelaların altına küçük bir yazıyla Arapça yazı yazabilecek.

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