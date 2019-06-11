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Suriyeli göçmenler, İstanbul diye Tarsus'a bırakılmış

İstanbul'a gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödeyen 54 Suriyeli, bırakıldıkları Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.
Suriyeli göçmenler, İstanbul diye Tarsus'a bırakılmış

Ülkelerindeki iç savaştan kaçmak isteyen 26’sı kadın, 4’ü çocuk toplam Suriyeli 54 göçmen, kendilerini İstanbul’a götürmeleri için anlaştıkları insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödedi. Mülteciler, şüpheliler tarafından Mersin’in Tarsus ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi’ne getirilirken, polisi arayan vatandaşlar, kalabalık bir Suriyeli grubun getirildiğini ihbar etti.

Bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 54 kişiyi polis merkezine götürürken, insan kaçakçılarının da yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suriyeli göçmenlerin, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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