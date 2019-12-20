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Suriyeli kadın yüzündeki mermiyle yaşıyor

Suriye’deki savaşta yaralanan iki çocuk annesi Asil El Hasan, bir yılı aşkındır yüzündeki mermi nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Ankara’da tedavisi süren genç kadın, riskli ameliyatından önce İdlib’teki çocuklarını son bir defa görmek istiyor. 
Suriyeli kadın yüzündeki mermiyle yaşıyor

Suriye’deki iç savaş sırasında yaşadığı Hama kentinde açılan ateş sırasında yüzüne mermi isabet eden 30 yaşındaki Asil El Hasan, tedavi için geçtiğimiz ay geldiği Ankara’da çeşitli sağlık sorunlarına yol açan yüzündeki kurşunla yaşam mücadelesi veriyor. 

SAVAŞIN İZLERİNİ YÜZÜNDE TAŞIYOR

Eşini yıllar önce trafik kazasında kaybeden biri 3,5 biri 5,5 olmak üzere iki kız çocuğu annesi Asil El Hasan, muhabirimize yaptığı açıklamada Hama kentinde 1 yıl önceki saldırıdan ağır yaralı kurtulduğunu; fakat yüzünde ve vücudunda hala savaşın izlerini taşıdığını anlattı. 

SURİYE’DE MASADAN KALKAMAZSIN DEDİLER 

Saldırı sırasında nereden geldiği belli olmayan bir mermi sonucu sağ gözünü kaybettiğini ve Suriye’deki gördüğü tedavilerde yüzünde kalan merminin çıkarılamadığını ifade eden El Hasan, “Bir yılı aşkındır yüzümdeki mermi ile yaşıyorum. Bu mermi sağlık sorunlarına yol açıyor. Suriye’de ameliyatın çok riskli olduğunu ve beni tedavi edecek teçhizata sahip olmadıklarını söylediler” dedi. 

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TEDAVİ İÇİN ANKARA’DA SOLUĞU ALDI 

Bunun üzerine yüzündeki merminin çıkarılması için Hatay Devlet Hastanesi’ne gönderildiğini, oradan da kendisinin Ankara’ya sevk edildiğini anlatan El Hasan, “Ankara’ya 40 gün önce geldim. Hatay Devlet Hastanesi, Hacettepe Üniversite Hastanesi’ne sevk etti. Göz bölümüne muayeneye gittim orada muayene ettiler ve ‘gözün işlevi gitmiş, biz sizi arayacağız’ dediler; ancak bir aydır arayan soran olmadı. Oradan cevap gelmeyince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittik. Orada gerekli filmleri çektiler, tahlilleri yaptılar ‘sonuçlara göre ameliyat yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz’ dediler. Beyin cerrahi, plastik cerrahi, kulak –burun- boğaz bölümleri bir araya gelip ameliyata karar verecek” diye konuştu.

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SURİYE’DEKİ KIZLARINI ÖZLÜYOR

El Hasan, yüzündeki mermi ile bir yılı aşkındır zorlu bir yaşam savaşı verdiğini ve bir an önce yüzündeki mermiden kurtulmak istediğini aktararak, “Yüzümdeki mermi hayatımı çok zorluyor. Merminin çıkarılması için tedavilerim başladı. İnşallah sonuçlar olumlu çıkar da yüzümdeki mermiden kurtulurum. Ancak ameliyatta risk olduğundan dolayı masada kalma gibi bir ihtimal de var. Onun için İdlib’de akrabalarımın yanında kalan iki kızımı yanıma almak için Ankara Valiliği’nden, Hatay Valiliği’nden ve ilgili kurumlardan yardım istiyorum. Onları çok özlüyorum, sürekli ağlıyorum” şeklinde konuştu.   

YETİMLERİN BABASI SAHİP ÇIKTI

Ankara’da Suriyeli ve garibanların babası olarak bilinen Altındağ Hasköy’deki hayırsever Sadettin Karagöz’ün misafirhanesinde kaldığını anlatan El Hasan, “Sadettin Amca’ya çok teşekkür ediyorum, kendisinden Allah razı olsun. Tedavim için ilgileniyor, bana yer tahsis etti. Geçici kimlik kartımı da çıkarttırdı. Sorunlarımla ilgileniyor” sözlerini aktardı.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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