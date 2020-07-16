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Suriyeli kişi yol kenarında ölü bulundu

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde, TEM yolu gişeleri yakınlarında bulunan ağaçlık alanda Suriyeli Salem Hamdi (50) ölü bulundu. Hamdi’nin başına bir cisimle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
Suriyeli kişi yol kenarında ölü bulundu

TEM yolu Adapazarı gişeleri yakınlarında bulunan ağaçlık alanda Suriye uyruklu Salem Hamdi ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler, incelemede bulundu. Salem Hamdi’nin başına bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemeye göre Salem Hamdi’nin başka bir yerde  öldürüldükten sonra cesedinin yol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Salem Hamdi’nin cesedi otopsi için Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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