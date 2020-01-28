  • BIST 120.150
  • Altın 301,667
  • Dolar 5,9398
  • Euro 6,5453
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilecek

Erdoğan, Elazığ'daki depremde bir aileyi kurtararak gündeme gelen Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilebileceğini söyledi.
Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilecek

Elazığ'da yaşanan depreminin ardından hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürdürülürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklamalarda bulundu.

Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan çıkarttığı Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın ile dün bir araya gelmişti.
Mahmud'un bu davranışı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

"VATANDAŞLIK TABİİ Kİ VERİLİR"

Vatandaşlık verilmesi gündemde olan Mahmud için Erdoğan, "Mahmud kardeşimize vatandaşlık tabii ki verilir. Burada okuyor. Türkçe de biliyor." ifadelerini kullandı.

KOBİ’LERE DESTEK

Bölgedeki hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Elazığ ve Malatya’da KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı devreye alıyoruz. 100 bin TL’ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler." bilgisini verdi.

"BELEDİYELER RUHSAT VERİRKEN DİKKATLİ OLMALI"

Şehir mimarisi ve inşaat izinleriyle ilgili konulara da değinen Erdoğan,  "Türkiye fay hattında olan bir ülke, yatay mimari yapsak sıkıntıları yaşamayız. İnşaatlarda hassas olmamız gerekiyor. Belediyelerin ruhsat verirken dikkatli olması, zemin etüdü yapılması önem arz ediyor. Çelik konstrüksiyondan tek katlı konutlar yapılması talimatı verdim." ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan ve Trump'tan telefon görüşmesi28 Ocak 2020 Salı 09:21
  • İstanbul'da 48 adrese eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var28 Ocak 2020 Salı 09:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle teşekkür etti28 Ocak 2020 Salı 09:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant paylaşımı28 Ocak 2020 Salı 09:18
  • Türkiye ve dünya gündemi 28 Ocak 202028 Ocak 2020 Salı 09:17
  • Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem28 Ocak 2020 Salı 09:17
  • Elektrik Kesintisi 28 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ28 Ocak 2020 Salı 09:15
  • Ankara'da ByLock operasyonu: Gözaltılar var28 Ocak 2020 Salı 09:13
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 28 Ocak 2020 - ASKİ28 Ocak 2020 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 28 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ28 Ocak 2020 Salı 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti