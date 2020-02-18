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Suriyeli minik Selva 6 aydır 'savaş oyunu' oynuyor

İdlib'de 4 yaşındaki kızına, korkmaması için, bombardıman seslerinin bir oyunun parçası olduğunu öğreten baba Abdullah Muhammed, minik Selva ile 6 aydır savaş oyunu oynuyor.
Suriyeli minik Selva 6 aydır 'savaş oyunu' oynuyor

İdlib'deki AA muhabirleri, öyküleri "Hayat Güzeldir" filmini anımsatan baba-kıza ulaştı.

Suriyeli minik Selva'nın 'Hayat Güzeldir' filmini anımsatan savaş oyunu

Serakib ilçesinden, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada ilçesine sığınan Muhammed, Suriye'de savaş mağduru birçok çocuğun korktuğunu ve psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.

Muhammed, Selva'ya bombaların bir oyunun parçası olduğunu öğrettiğini şu sözlerle anlattı:

"Selva küçükken bombardıman sesinden korkmaması için bir yöntem düşünmeye başladım. Geçen Kurban Bayramı'nda çocuklar havai fişek patlatıyordu. Kızım korktu ve ağlamaya başladı. Balkona çıkardım ve oynayan çocukları gösterdim. Korkmaması gerektiğini söyledim ve patlama sesi duyunca gülmesini istedim."

Muhammed, birkaç gün sonra savaş uçakları Serakib çevresini vurduğunda kızından gülmesini istediğini belirterek, "Ondan sonra her bombardıman sesi duyduğunda gülmeye başladı." dedi.

"Kızımın bilim insanı olmasını dilemek, hayallerimin çok ötesinde kaldı"
Baba Muhammed, sosyal medyaya yansıyan görüntüleri de şöyle aktardı:

"Sözde biz, sınıra yakın güvenli bir yerdeyiz. Bir topun patlamasının sesi geldi. İkinci topun da atılacağını düşünerek telefonu açtım ve kaydetmeye başladım. Patlama sesi gelince onu oyun zannederek gülmeye başladı ve video yayıldı."

                    
Kızının gelecekte nasıl bir hayat yaşayacağını bilmediğini dile getiren Muhammed, "Bizim yaşadığımız hayattan daha iyi bir hayat diliyorum ona. En büyük dileğim, güzel bir eğitim almasıdır. Serakib'de uçaklardan korkumuzdan onu kreşe göndermedik. Şu an en büyük hayalim onun büyük bir bilim insanı olması değil elbette. Bunlar bizim hayallerimizin çok ötesinde kaldı. Yiyeceği, içeceği olsun. Her normal insan gibi güzel bir yaşamı ve bir eğitimi olsun." ifadelerini kullandı.


"O bir oyuncak, korkutmaz"
Minik Selva da "Ben patlama seslerinde korkmuyorum. O bir oyuncak. Korkutmaz. Onu duyunca gülüyorum." dedi.

Oyunlarına AA kamerası da tanıklık etti
AA'nın çekimi sırasında karşıdaki tepelere hava saldırısı düzenlenmesi üzerine, baba Muhammed ve kızı, oyunlarını kamera önünde de sergiledi.

Kızını teselli etmek isteyen baba, savaş uçaklarını gösterip gülerek, kızına "Uçaklar ne yapıyor?" diye sorarken, küçük Selva da kahkahalar attı. 

Selva ve babasının yaşadıkları, 2. Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla birlikte toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlatıyor. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.

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