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Suriyeli sanatçıdan mozaikle Atatürk portresi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, mozaik taşlarıyla Atatürk portresi yaptı.
Suriyeli sanatçıdan mozaikle Atatürk portresi

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak sığındığı Reyhanlı'da kendisine yeni bir yaşam kuran Sattuf, sanatını burada da sürdürüyor. 

Sattuf, kurduğu atölyede 40 bin mozaik taşı kullanarak 2 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğinde Atatürk portresini 6 ayda yapmayı başardı.

Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, Türkiye'nin değer verdiklerine, kendilerinin de önem verdiği için Atatürk portresi yaptığını söyledi.

Tarihe merakı olduğunu ve önemli şahsiyetleri mozaik eserlerle yaşatmaya çalıştığını anlatan Sattuf, kendilerine en zor anlarında kucak açan Türkiye'ye her zaman vefa borçları olduğunu belirtti.

Reyhanlı'da sanat atölyesi kurduğunu ifade eden Sattuf, ''Türkiye'nin değer verdiği ve kurucusu olan Atatürk portresi yapmaya karar verdim. 5 kişiyle 6 aylık zaman diliminde 40 bin mozaik taşı kullanarak eser ortaya çıktı.'' dedi.

Sattuf, Atatürk portresini iş yerinde sergilediğini ve yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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