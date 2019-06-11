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Suriyeliler Türkiye'ye dönmeye başladı

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşü başladı.
Suriyeliler Türkiye'ye dönmeye başladı

17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için ülkesine gitmişti.

Bugünden itibaren Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü başladı.

SON GÜN 1 KASIM

Dönüşleri, 1 Kasım 2019 tarihine kadar sürecek.

SINIR KAPISINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı.

Babul Selam'ın ardından Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye geliyor.

ENGELLİ, YAŞLI VE HAMİLELERE ÖNCELİK

Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.  Dönüşler sırasında engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanınıyor.

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