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Suriyelilere un yardımı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Suriye’de yaşayan sivil halka yardım için ihale ile 17 bin 500 ton ekmeklik buğday unu satın alacak. 
Suriyelilere un yardımı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ihaleye çıktı; Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla, 17 bin 500 ton ekmeklik buğday unu satın alacak. 

SON GÜN 14 ŞUBAT
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla Türk Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg’lık çuvallar halinde 17.500 ton ekmeklik buğday unu alacak. Un alım ihalesi pazarlık yöntemine göre yapılacak ve verilecek teklifler 14.01.2021 günü, saat 18:00’a kadar geçerli olacak.

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