  • BIST 1.441
  • Altın 447,777
  • Dolar 7,4109
  • Euro 9,0693
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de bombalı terör saldırılarında 2 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde tuzaklanmış bombayla 2 terör saldırısı düzenlendi, 2 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de bombalı terör saldırılarında 2 sivil yaralandı

Kilis'in karşısında yer alan Azez'in ilçe merkezinde sabah saatlerinde bir dükkanın önüne bırakılan düzenek patladı. Patlamada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. 

Azez'in Soran beldesinde meydana gelen terör saldırısında ise bir minibüse yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 sivil yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığına dikkati çekti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi! Yeni karar: Zorunluluk kaldırıldı29 Aralık 2020 Salı 11:32
  • Tarım ve Orman Bakanlığı 826 sözleşmeli işçi alacak29 Aralık 2020 Salı 11:23
  • Selvi Boylum Al Yazmalım filminin 'Sevgi emektir' mottosuna ilişkin dava yeniden görülecek29 Aralık 2020 Salı 11:22
  • Koronavirüsün yeni mutasyonu 23 ülkeye yayıldı29 Aralık 2020 Salı 11:18
  • İran için 2020 suikast, yaptırım ve Kovid-19 gölgesinde 'kabus gibi' bir yıl oldu29 Aralık 2020 Salı 11:16
  • Arakanlı Müslümanların ikinci grubu Bhasan Char Adası'na gönderildi29 Aralık 2020 Salı 11:16
  • Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkanlarını satan 5 kişi tutuklandı29 Aralık 2020 Salı 11:08
  • Otomobil devrildi; Gizem öldü, nişanlısı yaralı29 Aralık 2020 Salı 11:06
  • SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında29 Aralık 2020 Salı 11:05
  • 2021 MTV ücretleri belli oldu29 Aralık 2020 Salı 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti