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Suruç Ovası'nda fıstık üretimi yaygınlaştırılacak

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde fıstık üretiminin artırılması için harekete geçen ziraat odası, çiftçilere ücretsiz dağıtmak üzere fidan yetiştirmeye başladı.
Suruç Ovası'nda fıstık üretimi yaygınlaştırılacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden fıstığın üretiminin Suruç Ovası'nda da yaygınlaştırılması için ilçe ziraat odasınca fide yetiştirilmeye başlandı.

Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticilerin daha fazla rağbet ettiği fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere birçok ilde yetiştiriliyor.

Kuruyemiş olarak tüketilmesinin yanında tatlıdan yemeğe Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinde kullanılan fıstık, yurt dışından da ilgi görüyor.

Suruç Ziraat Odası da ilçede fıstıkla ilgilenen üretici sayısının artması üzerine fıstık fidanı üretimine yöneldi.

"Sulanabilir alanların artmasıyla Suruç Ovası cazibe merkezine dönüştü"
Suruç Ziraat Odası Başkanı Ayhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin Türkiye'nin en verimli arazilerine sahip olduğunu belirterek, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında sulanabilir alanların artmasıyla Suruç Ovası'nın cazibe merkezine dönüştüğünü ifade etti.

Suruç'ta fıstık yetiştiriciliğinin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kılıç, "İlçede ilk ve tek tüplü fidan üretim tesisini kurduk. Tohumla, ilk etapta 170 bin fidan yetiştirmeye başladık. Bunları biraz büyüttükten sonra bahçelere vereceğiz. Hedefimiz, ilçede fıstık üreticiliğini daha da genişletmek." dedi.

Kılıç, elde ettikleri fidanları ilk etapta üreticilere ücretsiz olarak dağıtacaklarını da sözlerine ekledi.

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