Sürücü belgesiz motosikletli traktörün altına girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücü belgesi olmayan Tayfun Aksoy (15), kullandığı motosikletle traktörün altına girip ağır yarandı. Aksoy’a sürücü belgesi olmadan motosiklet kullandığı için 2 bin 698 lira ceza uygulandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde Manavgat’ın Şişeler Mahallesi’nde meydana geldi. Tayfun Aksoy, sürücü belgesi olmadan kullandığı 07 AKA 309 plakalı motosikletle direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı yönden gelen Avni Çetin’in kullandığı 07 LC 326 plakalı traktörün altına girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tayfun Aksoy, Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tayfun Aksoy’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili traktör sürücüsü Avni Çetin’in ifadesi alınırken, sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanan Tayfun Aksoy’a 2 bin 698 lira ceza uygulandı.