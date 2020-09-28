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Sürücüleri uyardı! Kaybolursa masraf daha fazla

Oto anahtarcısı Uğur Ayyıldız, yedek anahtarı olmayan sürücüleri uyardı. Ayyıldız, “Yedek anahtarınız yok ise hemen yaptırın. Yedek anahtar yaptırmak 150-200 liraya mal oluyor. Anahtar kaybolduğunda ise masraf 500 liraya kadar çıkıyor” dedi.
Sürücüleri uyardı! Kaybolursa masraf daha fazla

Başkent Oto Sanayi’nde esnaflık yapan 32 yıllık oto anahtarcısı Uğur Ayyıldız gazetemize konuştu. Ayyıldız, araçlarının yedek anahtarı olmayan sürücüleri gazetemiz aracılığıyla uyararak, “Sürücülerin yedek anahtarları yok ise hemen bir tane yaptırsınlar. Yedek anahtar yaptırmak 150-200 liraya mal oluyor. Anahtar kaybolduğunda ise bu fiyatlar 500 liraya kadar çıkıyor. Oto anahtarı yedekte ucuz, kayıpta pahalı” dedi.

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“HERKES ANAHTARCILIK YAPMAYA ÇALIŞIYOR”
Ayyıldız, mesleğe 1988 yılında Dışkapı Yeni Sanayi’de başladığını hatırlatarak, “Mesleğe çırak olarak başladım. Şu an da çırak olayı yok. Okul okumak kolaylaştığı için çırak yetişmiyor. Biz 1988 yılında bu işe adım attık. O günden beridir de oto anahtar sektöründe hizmet veriyoruz. Günümüzde herkes anahtarcı olmaya başladı. Usta- çırak ilişkisi olması gerekiyor. Ustalık belgesi gerekiyor. Ama son yıllarda bu tarz gereksinimler aranmaz oldu. Usta olup anahtarcılar odasına kayıt yaptırmak yerine  bir hırdavatçı açıp, orada anahtar yapıyorlar ve böylece bizim mesleği öldürmüş oluyorlar.” 

MESLEĞE KÜSTÜRÜYORLAR
“Bu kişiler hem bizim işimizi baltalıyor, hem piyasayı düşürüyor hem de bizi mesleğe küstürüyor. O kişiler üç kuruş kar elde etmek için mesleği öldürüyorlar. Aynı zamanda mesleği öğrenmeden deneme yanılma yöntemi ile kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Tamir edeceğiz diye bozdukları araçlar ve anahtarlar oluyor. Biz bu mesleğe gönül vermiş arkadaşlar olarak şikayetciyiz. Oda başkanımız bu konuda güzel çalışmalar yaptı. Sektörde odamızı ileriye götürdü” diye konuştu.

SEKTÖR ELEKTRONİK TARAFA KAYIYOR
Oto anahtar sektörü artık elektronik tarafa doğru kaydığına dikkat çeken Ayyıldız,  “Bizde sektör artık elektronik tarafa doğru gidiyor. İmmobilizer dediğimiz daha güvenlikli bir sistem. Sistem sürekli kendini geliştirip, yeniliyor. Hızına yetişemiyoruz. Yapamadığımız, zorlandığımız araçlar dahi oluyor. Bir takım cihazlar lazım oluyor. Onların maliyeti belimizi büküyor. Çünkü bizim işimizi kahvehanede, büfede hırdavatçılarda yapar oldu. Piyasayı düşürüyorlar” dedi.

750 LİRALIK ANAHTAR 180 LİRA
“Kilit kontak tamirinden tutunda her türlü anahtar yapımında hizmet veriyoruz” diyen Ayyıldız, “1997 yılından itibaren çıkan araçların tamamında immobilizer dediğimiz elektronik güvenlik sistemi var. Bu da biraz maliyetli oluyordu ama artık günümüzde eskisi kadar pahalı değil makul. Örneğin orijinal anahtarı 750 lira olan bir aracın anahtarını 180 liraya yapıyoruz. Pandemi sürecinde insanları üzecek fiyatlar söylemiyoruz” ifadelerini kullandı. 

YEDEKTE UCUZ KAYIPTA PAHALI
Araçlarının yedek anahtarı bulunmayan sürücülere de uyarıda bulunan Ayyıldız, “Eğer yedek anahtarınız yok ise  hemen bir tane yaptırın. Aksi halde elinizdeki anahtar kaybolduğunda masraf otomatik olarak yüksek çıkacaktır. 150-200 liraya yedek anahtar yaptırmak var iken anahtarınız kaybolduğunda bu 400-500 lira masrafa neden olacaktır. Kayıplarda oto anahtarı masraflı, yedekte masrafsızdır” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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