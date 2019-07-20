  • BIST 101.849
  • Altın 259,169
  • Dolar 5,6360
  • Euro 6,3235
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 16 °C
»

Sürücülerin 'gişe' inadı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki sürücünün otoyoldaki gişeden daha önce geçmek istemesi üzerine yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Sürücülerin 'gişe' inadı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde meydana geldi.

İzmir'den Aydın yönüne seyir halinde olan Zeki Özdemir (23) yönetimindeki 06 L 51 63 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden İlyas Can Şimşek yönetimindeki 06 BJH 029 plakalı otomobil, otoyol gişelerine birlikte girmeye çalıştı. İddiaya göre gişeye önce giren 06 L 51 63 plakalı otomobil takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklenerek ters döndü. Diğer otomobil ise gişe duvarına çarparak durabildi. Kazada ters dönen otomobil sürücüsü Özdemir ile yanında yolcu olarak bulunan Selçuk Yardımcı (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası gişe yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nevşehir'de iğrenç olay! Görüntüler incelenince ortaya çıktı19 Temmuz 2019 Cuma 18:30
  • Bitlis'te askeri araca roketli saldırı: 1 Binbaşı şehit oldu19 Temmuz 2019 Cuma 16:40
  • Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi19 Temmuz 2019 Cuma 16:34
  • Erdoğan bizzat aradı: Tüm imkanlar seferber edilecek19 Temmuz 2019 Cuma 15:24
  • Komşu'da deprem19 Temmuz 2019 Cuma 15:01
  • Erbil'deki saldırının faili HDP'li milletvekilinin ağabeyi çıktı19 Temmuz 2019 Cuma 15:00
  • Rusya'dan Türkiye'ye F-35 yaptırımı açıklaması19 Temmuz 2019 Cuma 14:51
  • Düzce'den acı haber!19 Temmuz 2019 Cuma 14:21
  • Rusya'dan dikkat çeken S-400 ve NATO açıklamas: NATO'nun altına bir mayın koyacağını19 Temmuz 2019 Cuma 13:53
  • Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı19 Temmuz 2019 Cuma 13:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti