Sürücülerin zor anlar yaşatan kavşak için çalışma başlatılacak

Gazetemizin gündeme getirdiği Etimesgut Zirve Caddesi’ndeki düzensiz kavşak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede yapılacak.

Etimesgut Ahi Mesut Mahallesi’ni Bağlıca’ya bağlayan Zirve Caddesi’nde sürücülerin zor anlar yaşadığını 23 Şubat’ta yayınladığımız ‘DÜZENSİZ KAVŞAK’ manşetli haberimizle duyurmuştuk. Haberimizin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden söz konusu noktayla ilgili yanıt geldi. Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın inceleme yaptığını söyleyen Büyükşehir, kısa sürede çalışmalara başlanacağını belirtti.

İVEDİ ŞEKİLDE YAPILACAK

Kavşak çalışmasının Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın programına alındığını ve mevsim şartlarının uygun olduğu anda ivedilikle çalışmaların başlayacağını belirten Büyükşehir Belediyesi gazetemize şu bilgilendirme cevabını gönderdi:

“İlgi söz konusu kavşak düzenlemesi çalışması Daire Başkanlığımız adına program dahiline alınmış olup; Mevsim şartlarına uygun olduğunda ivedi bir şekilde çalışmalara başlanılacaktır.”

İHALEYE İTİRAZ EDİLMİŞ

Öte yandan Bağlıca Bulvarı’ndan Çevre Yolu’na bağlantı yolunun durumunu sorduğumuz ve ‘NE ZAMAN AÇILACAK’ manşetiyle duyurduğumuz haberimize Büyükşehir’den cevap geldi. Yolun yapım ihalesine itiraz edildiğini ve sürecin bu yüzden uzadığını belirten Büyükşehir şu yanıtı gönderdi:

“Büyükşehir Belediyemiz yol çalışmaları için ihale yapmış ancak ihaleye itiraz edilmiştir. Kamu ihale kurumuna yapılan itiraz sürecinin tamamlandığı Belediye Başkanlığımıza iletilmiş olup, Sözleşme işlemlerine dair süreç başlatılmıştır. Mevzuatsal sınırlar içinde en kısa sürede imalatlara başlatılacaktır.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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