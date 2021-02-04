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Sürücünün, kazadan önce canlı yayın yaptığı ortaya çıktı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde otomobili ile 200 metrelik uçuruma yuvarlanarak ağır yaralanan sürücü Ersin Dinçer (36), hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Sürücünün, kazadan önce canlı yayın yaptığı ortaya çıktı

Kaza, öğlen saatlerinde Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ersin Dinçer idaresindeki 55 SS 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 200 metrelik uçurama yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası ağır yaralanan 3 çocuk babası Ersin Dinçer, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Dinçer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan sürücü Ersin Dinçer'in kazadan önce cep telefonu ile sosyal medya hesabından 'Dağlara Düşünce Ayaz' adlı türkü eşliğinde canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

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