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Sürücüsü alkollü otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 2 arkadaşıyla birlikte asker eğlencesinden çıkan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil iki dükkana, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada yayalardan 1'i hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı
Sürücüsü alkollü otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Pazaryeri ilçesine bağlı Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesinden çıkan Özgür Erdağlı, 43 RY 304 plakalı otomobiline arkadaşları Samet Aykut ve Mehmet Dursun’u alarak dolaşmaya çıktı. Alkollü olduğu ileri sürülen Erdağlı, Bahattin Şeker Caddesi'nde, kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek iki dükkana ve kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erdağlı ile araçta bulunan arkadaşları Samet Aykut ve Mehmet Dursun’un yanı sıra kaldırımdaki yayalar Kadri Güral, Volkan Özen ve oğlu Efe Özen yaralandı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Kadri Güral, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan diğer yaralılardan otomobil sürücüsü Özgür Erdağlı ve Volkan Efe’nin de durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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