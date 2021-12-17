‘Şuşa beraber yürüdük biz bu yollarda’ kitabı tanıtıldı

‘Şuşa Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ kitabı Estergon Kalesi’nde düzenlenen programla tanıtıldı.

Keçiören Belediyesi, Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimkızı’nın yazarlığını yaptığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 18 yılda gerçekleştirdikleri ortak faaliyetleri anlatan ve Azerbaycan Türkçesi ile kaleme alınan ‘Şuşa Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ kitabını Estergon Kalesi’nde düzenlenen programla tanıttı.

“KARABAĞ ARTIK AZERBAYCAN’INDIR”

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, ‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ sloganı AK Parti’yi iktidara taşıyan en önemli slogandır. Bizim 20 yıl önce Türkiye’nin 20 yıllık geçmişine damgasını vuran, AK Parti’yi liderimizle iktidara taşıyan en önemli sloganımız, söylemimizdir. Beraber yürüdük, Türkiye, Anadolu toprakları bize az geldi. Oradan Nahçıvan’a, oradan Azerbaycan’a, oradan da Karabağ’a kadar beraber yürüdük. Beraber yürümemiz sonucu da Karabağ artık Azerbaycan’ındır. Ermenistan’ın bitmek tükenmek bilmeyen ütopik hayalleri maalesef bazı devletleri ve diasporanın bir anlamda onları teşvikiyle daha da yönetilemez hale geliyor. Bu şartlar altında Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin liderleri cenap İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık bu meselenin diplomasiyle, görüşmelerle hallolamayacağı kanaatine vardılar” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ERMENİSTAN’A DİPLOMAT ATAMASI DA GERÇEKLEŞTİRDİ”

Yıldırım konuşmasında hem Azerbaycan’ın hem de Türkiye’nin Ermenistan’a zeytin dalı uzattığını da aktararak, “Ümit ederim ki Karabağ’da yapılan savaş bölgedeki son savaş olur. Bir daha böyle acılarla bölge insanı karşı karşıya kalmaz. Bu inatlarından, hayallerinden, boş hayallerinden vazgeçmeyen ve bu hayaller uğruna ellerindeki birçok şeyi de kaybeden tabiri caizse gaza gelen Ermenistan’a bağlı. Ermenistan’a artık Karabağ meselesi bir noktaya geldiğine göre hem Azerbaycan hem Türkiye olarak barış elini uzatıyoruz. Diyoruz ki Kafkasya’daki gelişmelerden, refahtan, zenginlikten siz de istifade edin. Bu bir açık çağrıdır. Bu amaçla Cumhurbaşkanımız Ermenistan’a bir diplomat atamasını da gerçekleştirmiştir. Ermenistan’ın bu önemli fırsatı ıskalamaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz sadece Ermenistan değil bölgedeki bütün ülkelerin daha çok refah ve kalkınma için bölgede yaşayan bütün halkların mutluluğu için birlikte çalışma yapmamızın faydalı olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIK DESTEK VERDİ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar’ın editörlük desteği verdiği ‘Şuşa Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ kitabının tanıtımını Estergon Kalesi’nde yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bugün güzel bir programda, güzel bir nefes için buluştuk. Karabağ yeniden alındı. Karabağ’ın kurtuluşunda rahmete kavuşan şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Cumhurbaşkanımız da tüm dünyanın gözü önünde Azerbaycan’a açık destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev iki kardeş olarak tüm dünyanın ‘durun’ çağrısına kulak asmadılar ve Karabağ’a Türk ve Azerbaycan bayraklarını diktiler. İki cesur yüreğe saygılarımızı sunuyoruz. Hakkımızı söke söke aldık.” dedi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI”

Altınok, Türkiye’nin geçmişte de Azerbaycan’ın yanında olduğunu başından geçen şu olayla aktardı:

“20’nci asrın sonu 21’inci asrın başında birçok dengeler değişti. 1992’de Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Sekreter yardımcısıydım. Rahmetli Başbuğ, o dönemde bana bir mektup verdi ve iki arkadaşımızla birlikte Azerbaycan’a gittik. Elçi Bey’e bu mektubu ilettik. O zamanı yaşayan biri olarak Halk Cephesi’ne gittik ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin de üzerine düşeni yaptığını gördük. Meclisten tezkere geçti ve Nahçıvan’a olan saldırıda Türkiye haklarını kullanma kararı aldı. Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Türkiye bugün bazı tehditlerle karşı karşıya ise cumhurbaşkanımız dik duruşu nedeniyledir. Türkiye’nin menfaatini sonuna kadar savunan bir cumhurbaşkanımız var. Vatan için ödenecek her bedel kutsal olmuştur. Azerbaycan Türkü’nün bayrağını bir gün Karabağ’a asacağız denmişti, nitekim asıldı.”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan Milletvekili Melehat İbrahimkızı, Azerbaycan Meclisi Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Amiraslanov, Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Eyneddinoğlu Mammadov da birer konuşma yaparak ‘Şuşa Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ kitabının Azerbaycan ve Türkiye dostluğunu ölümsüzleştiren bir eser olduğunu vurgulayarak ‘tek millet iki devlet’ mesajı verdiler.

Program Azerbaycanlı sanatçı Azerin’in müzik dinletisi ile sona erdi.