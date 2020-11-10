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Şuşa ismi Ankara'da yaşatılacak

İşgalden kurtarılan Türk dünyası için özel bir öneme sahip “Şuşa” şehrinin isminin Ankara’da bir caddeye verilmesi önerildi. ABB Meclisi MHP Grubu tarafından verilen önerge İsimlendirme Komisyonu’na havale edildi.
Şuşa ismi Ankara'da yaşatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kasım ayı birinci olağan meclis toplantısının 94. bileşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında önceki akşam gerçekleştirildi. Konferans salonundaki meclis toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziki mesafe gözetilerek yapıldı. Başkan Yavaş, koronaya yakalanan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e geçmiş olsun dileklerini gönderdi.  

İZMİR’DEKİ DEPREMZEDELER UNUTULMADI
Başkan Yavaş, birleşim öncesi ABB Meclisi’ndeki dört partinin İzmir’deki depremzedelerle ilgili ortak dilek ve temennilerini okudu. Yavaş, “ABB Meclisi üyeleri olarak İzmir’e geçmiş olsun, depremde ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa olsun diyoruz. Belediye olarak biz de elimizden gelen desteği İzmirli hemşerilerimize gösterdik” ifadelerini kullandı. 

ŞUŞA’NIN KURTARILIŞI KUTLANDI
Başkan Yavaş, Şuşa’nın Ermenistan işgalden kurtarılışını da kutladı ve ABB Meclisi olarak Azerbaycan’ın yanında olduklarını belirtti. 

10 KASIM DOLAYISIYLA ATATÜRK ANILDI
Başkan Yavaş, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım dolayısıyla saygıyla andı ve şükranlarını sundu. 

babagandu-bulvari-ismi-degisti-001.jpgTELAFFUZU ZORLANAN BULVARIN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ 
Toplantıda, telaffuzda zorlanıldığı için şikâyet konusu olan Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi ve Çayyolu Mahallesi kesişimindeki "Bangabandhu Şeyh Maciburrahman Bulvarı"nın ismi "Bangabandhu Bulvarı" olarak değiştirildi. 

“ŞUŞA” İSMİ BAŞKENT’TE YAŞATILACAK
ABB Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan'ın Türk dünyası için özel öneme sahip "Şuşa" şehrinin adının bir caddeye verilmesi önergesi ilgili komisyona sevk edildi. Önergede Şuşa’nın 1992’de Ermenistan tarafından işgal edildiği sonrasında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin yönetimi altına girdiği ve orada yaşayan Azerbaycan halkının Ermenistan tarafından yurtlarından zorla göç ettirildiği hatırlatıldı. Türk dünyası için büyük önem arz eden “Şuşa” isminin Başkent Ankara’daki uygun bir caddeye verilmesi istendi. Meclis gündemine alınan önerge İsimlendirme Komisyonu’na havale edildi.

ÖNERGELERE YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
Meclis toplantısında, ayrıca komisyon raporları ve önergelerin oylaması yapıldı. Başkan Yavaş, önergelere yazılı olarak açılmama yapılacağını kaydetti. 

BÜTÇELER KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ
Toplantıda Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin bütçeleri ile ilçe belediyelerinin bütçeleri, 2021 yılı minibüs ruhsat ve otopark ücretlerinin görüşülmesine ilişkin maddeler komisyona havale edildi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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