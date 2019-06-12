Süslüman gelin adayı Hanife başını açtı 

İzdivaç adı altında rezilliklere sahne olan sözde “evlenme programı”ndaki gelin adaylığı ile ünlenen Hanife’den yeni bir haber var: Hanife başörtüsü çıkardı, başını açtı! Peki Hanife Gürdal kimdir?

İzdivaç adı altında rezilliklere sahne olan sözde “evlenme programı”ndaki gelin adaylığı ile ünlenen Hanife’den yeni bir haber var: Hanife başörtüsü çıkardı, başını açtı!

Ekrana çıktığı ilk günden bu yana hep başörtülüleri utandıran sözde gelin adayı Hanife’nin, başını açması şu şekilde yorumlandı:

“Malum evlilik programının sona ermesinin ardından bir süre daha ünü devam eden ve bu ününü sosyal medya hesabından ticarete dönüştürmeye çalışan Hanife, zamanla işleri kötüye gitmiş olmalı ki, bu son açılma hamlesi ile yeni bir atak gerçekleştirmiş oldu.”

Hanife Gürdal kimdir?

Hanife, başörtülü olarak katıldığı sözde evlilik programında tanıştığı Umut'la tatile gidip, elele dizdize gezip dolaşmasıyla dikkat çekmişti. Süslüman gelin adayı Hanife, bir süre flört ettiği Umut’tan ayrıldıktan sonra vakit kaybetmeden yeni taliplerini aramaya başlamıştı.

Hanife Gürdal, program sonrası sosyal medya hesabından reklam işine girmiş, bir süre sonra ise bir benzin istasyonunda pompa görevlisi olarak işe başlamasıyla gündeme gelmişti. Hanife şimdi de başını açmasıyla gündemde.

MALUM MEDYADAN DESTEK

Bu arada Hanife’nin başörtüsünü çıkarmasına, magazin medyasından destek geldi. Magazin basını olayı “Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran gelin adayı Hanife, başörtüsünü çıkartarak başını açtı. Hanife'ye bu kararında en büyük destek ise evlilik programında tanıştığı yakın arkadaşı Sevgi'den geldi” şeklinde aktardı.

Malum medya “Sevgi Akiska, Instagram hesabından Hanife'nin başı açık çekilen fotoğraflarını "Kimse üzerine gelemez herkes hayatına baksın" notuyla paylaşarak destek verdi” ifadelerini kullandı. Hanife'nin kimi arkadaşları da "kararında arkandayım" paylaşımları yaptı.