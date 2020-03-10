Susuz, yolsuz, üretim olur mu?

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, “organize” olmayan sanayi bölgelerinin göz ardı edildiğini, sıkıntılarını anlatacak muhatap bulamadıklarını söyledi.

“NASIL ÜRETİM YAPACAĞIZ”

Kazan Sanayi Bölgesi’nin alt yapı sorunlarına dikkat çeken Demirtaşoğlu, “Asfaltımız yok, suyumuz yok. Susuz, yolsuz üretim mi olur? Elektrikler sık sık kesiliyor. Böyle ortamda nasıl üretim yapacağız” dedi. Demirtaşoğlu devleti; Kazan Belediyesi’ni, Büyükşehir Belediyesi’ni, ASKİ’yi göreve çağırdı.

Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu Kazan’da bulunan fabrikasında basın mensuplarını ağırladı. Sektörel sıkıntılar ve sektör hakkında açıklamalarda bulunan Demirtaşoğlu, “organize” olmayan sanayi bölgelerinin göz ardı edildiğini, sıkıntılarını anlatacak muhatap bulamadıklarını belirtti. Demirtaşoğlu, bulundukları bölgede 1000’in üzerinde fabrika olmasına rağmen sularının olmadığını, elektriklerin sık sık kesildiğini, alt yapının ve internet hizmetinin kötü olduğunu belirtti.

YENİ PAZARLAR “AFRİKA VE LATİN AMERİKA”

Demirtaşoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Ortadoğu’da yaşanan savaşlar ihracata engel oluyor. Lübnan’ın iflasını açıklaması, İran’a yaptırımlar uygulanması, Irak’ın karışması, Suriye’deki savaş, Arap Baharından sonra en güçlü pazarların ortadan kalkması pazar alanımızı daralttı. Maalesef batılıların karıştırmadığı ülke kalmadı. Bu da bizlere yeni pazarlar arayışına itti. Şu an ki yeni pazar alanlarımız Afrika ve Latin Amerika oldu.”

GELECEĞİN PARLAYAN YILDIZI AFRİKA

“Geleceğin parlayan yıldızı Afrika’dır. Bu ülkelerde iç karışıklıklar yaşanmasa, batılı devletler sömürmese, bu pazarlar Türkiye’yi çok ileri seviyeye taşır. Katma değeri düşük olmasına rağmen şimdiden bu pazara girmek çok akıllıca. Türkiye bu konuda çok akıllı davranıyor. Türkiye ilk defa günlük değil de önümüzdeki 10-20 yılı planlıyor.”

İHRACATIN PATLAMASININ ANA SEBEBİ “THY”

“Latin Amerika’yı ise hedef olarak koyduk. Hükümette bunu destekliyor. Biz BASTAK olarak yatırımlarımızı yapıyoruz. Fiziki olarak uzak olması biraz problem olsa da Türk Hava Yolları’nın direkt uçuşlara başlaması işlerimizi kolaylaştırdı. Türkiye’de ihracatın patlamasının ana nedeni THY’dir. THY’nin varış yeri çeşitliliği önem arz etmektedir. Bu yüzden Latin Amerika’nın büyük şehirlerine direkt uçuşları ve uçuş sıkılığını artırmalı. Yeni yapılan havalimanı ile elimiz biraz daha güçlendi” dedi.

HEDEF; 205 ÜLKEYE İHRACAT

2020 yılı ihracat hedeflerinin de 2,1 milyar dolar olduğunu belirten Demirtaşoğlu, şöyle konuştu: “Olağandışı şeyler olmazsa biz bu hedefi gerçekleştireceğiz. Tanıtım faaliyetlerimiz devam edecek. İhracat yaptığımız 140 ülkeyi 205’e çıkaracağız. Dünyada bu alanda lideriz.”

“PAZARLAMA VE TANITIM TEŞVİKLERİ ARTIRILMALI”

“Buna rağmen bir takım yanlış bilgilendirmelerden dolayı devlet yurt dışındaki fuar, seminer ve etkinliklere olan teşviklerini azalttı. Devletin küçükte olsa verdiği teşvikler işletmecilere moral ve motivasyon sağlıyor. Özellikle yurt dışındaki fuarlara katılım sağlayabilmek için devletin verdiği teşvikler sanayiciyi moral vermekte ve devletin arkasında olduğu hissiyatını yaşatmaktadır. Bu yüzden bakanlıkların pazarlama ve tanıtım desteğinin artırılması lazımdır.”

STANDARDİZASYON SAĞLANMALI

“Dünya ülkeleri ile rekabet edebilmek için üretimde standardizasyon sağlanmalı ve teknoloji merkezi olabilmek için alt yapımız sağlanmalıdır. Bu da eğitimle olacaktır. Maalesef eğitim sistemimiz de iyi değil. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eğitimde devrimler yaptığını düşünüyorum fakat o kadar büyük problemler var ki bunu birkaç yılda çözemezsiniz. Selçuk çok iyi ve çok köklü değişimler yapıyor, bu değişimler devam etmeli ve devamı gelmelidir. Fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Özellikle İngilizce eğitim sistemi komple değişmelidir. Gramer yerine konuşma ağırlıklı eğitim verilmelidir. Siz konuşabiliyorsanız mal satarsınız, ihracat yaparsınız.”

YOL YOK, SU YOK BUNA RAĞMEN “ÜRETİM”

Sanayilerin en büyük problemlerinin ise alt yapı olduğuna dikkat çeken Demirtaşoğlu, şöyle devam etti: “Sanayi bölgelerinde alt yapı problemleri çözülmüş değil. Her sokakta üç-beş asfalt aracı görürken sanayi bölgelerine neden asfalt atılmaz merak ediyorum. Buraya kendi girişimlerimizle bir buçuk şeritlik asfaltı zor attırdık. Tretuvar taşı yok, yol yok, çöp hizmetleri yok, suyumuz yok. Suyunuz yoksa ne üretecekseniz. Suyu olmayan sanayi mi olur. 200 metre yukarımızda su hattı var ama buraya çektiremiyorsunuz. Devletin ya da Kazan Belediyesi’nin, Büyükşehir Belediyesi’nin, ASKİ’nin bunu yapması lazım.”

SANAYİLER GÖZ ARDI EDİLİYOR

“Burada yüzlerce fabrika var. Hal böyle olunca nasıl üretim ve ihracat yapacaksınız. Susuz, yolsuz üretim mi olur. Elektriğimiz bile sık sık kesiliyor. Buradaki herkes 150 bin lira verip jeneratör almak zorunda kaldı. Bunun yerine yatırım yapabilirdi. İnternet altyapısı dahi çok kötü. Fiber internetimiz yok. Buralar evlerden daha mı değersiz. Sanayiler göz ardı ediliyor.”

“SANAYİ İLETİŞİM MERKEZİ İSTİYORUZ”

“Organize sanayi olmadığımız için bu sıkıntılarımızı anlatacağımız muhatabımız yok. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi ile ilgili bir müdürlük kurmalı. Sanayi İletişim Merkezleri kurulmalı. Dertlerimiz anlatabileceğimiz, kısa vadede sorunlarımızı iletebileceğimiz bir merkez istiyoruz. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı budur.”

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA-