  • BIST 2.186,46
  • Altın 863.34683
  • Dolar 15.1728
  • Euro 17.1374
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Süt fiyatına eşel mobil sistemi önerisi

Süt üreticileri, fiyatın 4.70 lira olarak belirlendiği gün, maliyetin 5.28 liraya yükseldiğini belirtti. Fiyat artışına sevinemeyen üreticiler, eşel mobil sistemine geçilmesini önerdi.
Süt fiyatına eşel mobil sistemi önerisi

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt fiyatının 4.70 lira olarak belirlendiği gün 4.09 lira olan maliyetin, yeme gelen zamlarla birlikte bugün 5.28 liraya yükseldiğini bildirdi.

Çiğ süt fiyatının belirlendiği dönemde bu yana geçen süreçte 1 litre sütün maliyetinin 1 liradan fazla artış gösterdiğine değinen Keskin, "Üstelik üreticimizin eline 4.70 lira da geçmiyor. Daha önce sanayicilerin üzerinde olan soğut maliyeti bugün litre başına 20 kuruş olmak üzere üreticinin üzerine kalmış durumda" dedi.

Yemi peşin paraya aldıklarını, vadeli sistemde ise vade farkı ödediklerini söyleyen Tevfik Keskin, "Buna karşılık sütü 45 güne kadar vade ile satıyoruz. Yani daha 4.70 liralık sütün parası eline geçmeyen üreticinin maliyeti şimdiden 5.28 liraya çıkmış oldu" diye konuştu.

"Süt hayvanları tekrar kesime gitmeye başlar"

Bu gelişmenin süt hayvanlarının tekrar kesime gitmesine yol açacağının altını çizen Keskin, süt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmesini önerdi. Yeni sistemde 1 kg süt ile 1.3 kg yem alınmasına ilişkin seviyenin korunması gerektiğini vurgulayan Tevfik Keskin, yem fiyatı arttıkça süt fiyatının da otomatik artmasını istediklerini aktardı.

Süt sanayicilerine yönelik de eleştirilerde bulunan Başkan Keskin, üreticiden sütü alırken yüzde 3.5 ile yüzde 3.6 yağ oranı şart koştuğunu belirtirken, buna karşılık tüketiciye satılan ambalajlı sütün yüzde 3.1 yağ oranına sahip olduğunu belirtti.

Üreticinin sütü 50 kuruş zararına sattığının altını çizen Keskin, "Fakat marketlerde 1 litre sütün 14 liraya kadar satıldığını görüyoruz. burada hem üretici hem de tüketiciye yönelik bir adalet zinciri olması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: AA
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Karaismailoğlu yarın Kayseri'de yeni tramvay hattının ilk ray kaynağını yapacak15 Aralık 2021 Çarşamba 14:50
  • Türkiye'deki 'rövanş alışverişi'ni yabancı turist hareketlendirdi15 Aralık 2021 Çarşamba 13:55
  • AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Ekonomik OHAL iddialarına yanıt15 Aralık 2021 Çarşamba 12:21
  • Dolar ve altında yeni rekor15 Aralık 2021 Çarşamba 12:21
  • Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 8,6 artarak 13,9 milyon oldu15 Aralık 2021 Çarşamba 10:28
  • Borsa güne rekorla başladı15 Aralık 2021 Çarşamba 10:09
  • İkinci el otomobilde büyük oyun15 Aralık 2021 Çarşamba 10:03
  • Piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor15 Aralık 2021 Çarşamba 09:58
  • Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor15 Aralık 2021 Çarşamba 09:44
  • Dolar kurunda son durum! Tüm gözler Fed'de15 Aralık 2021 Çarşamba 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti