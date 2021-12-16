Süt fiyatına eşel mobil sistemi önerisi

Süt üreticileri, fiyatın 4.70 lira olarak belirlendiği gün, maliyetin 5.28 liraya yükseldiğini belirtti. Fiyat artışına sevinemeyen üreticiler, eşel mobil sistemine geçilmesini önerdi.

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt fiyatının 4.70 lira olarak belirlendiği gün 4.09 lira olan maliyetin, yeme gelen zamlarla birlikte bugün 5.28 liraya yükseldiğini bildirdi.

Çiğ süt fiyatının belirlendiği dönemde bu yana geçen süreçte 1 litre sütün maliyetinin 1 liradan fazla artış gösterdiğine değinen Keskin, "Üstelik üreticimizin eline 4.70 lira da geçmiyor. Daha önce sanayicilerin üzerinde olan soğut maliyeti bugün litre başına 20 kuruş olmak üzere üreticinin üzerine kalmış durumda" dedi.

Yemi peşin paraya aldıklarını, vadeli sistemde ise vade farkı ödediklerini söyleyen Tevfik Keskin, "Buna karşılık sütü 45 güne kadar vade ile satıyoruz. Yani daha 4.70 liralık sütün parası eline geçmeyen üreticinin maliyeti şimdiden 5.28 liraya çıkmış oldu" diye konuştu.

"Süt hayvanları tekrar kesime gitmeye başlar"

Bu gelişmenin süt hayvanlarının tekrar kesime gitmesine yol açacağının altını çizen Keskin, süt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmesini önerdi. Yeni sistemde 1 kg süt ile 1.3 kg yem alınmasına ilişkin seviyenin korunması gerektiğini vurgulayan Tevfik Keskin, yem fiyatı arttıkça süt fiyatının da otomatik artmasını istediklerini aktardı.

Süt sanayicilerine yönelik de eleştirilerde bulunan Başkan Keskin, üreticiden sütü alırken yüzde 3.5 ile yüzde 3.6 yağ oranı şart koştuğunu belirtirken, buna karşılık tüketiciye satılan ambalajlı sütün yüzde 3.1 yağ oranına sahip olduğunu belirtti.

Üreticinin sütü 50 kuruş zararına sattığının altını çizen Keskin, "Fakat marketlerde 1 litre sütün 14 liraya kadar satıldığını görüyoruz. burada hem üretici hem de tüketiciye yönelik bir adalet zinciri olması gerekiyor" diye konuştu.