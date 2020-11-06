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Süt kazanında banyo yapan işçiler: Şakalaşmak için yaptık

Süt kazanında banyo yapan işçiler: Şakalaşmak için yaptık
Gözaltına alınan Emre S. ve görüntüleri çeken işçi Uğur T., ilk ifadelerinde görüntülerin 2 hafta öncesine ait olduğunu ve şakalaşmak için çektiklerini söyledi.

Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde 100 bin sermayeli iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, işçilerden Emre S.’nin kazan içinde süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur T. tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi, işletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanunu’nun gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. 

Firma yetkilileri ise olayın bir komplo olduğunu ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu öne sürüp, 2 işçiyi işten çıkartarak, işçiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da 2 işçi hakkında soruşturma başlattı.

2 İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Emre S. ve Uğur T. dün akşam saatlerinde polisi arayıp, teslim olacaklarını söyledi. Ardından gözaltına alınan işçiler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 2 işçinin ilk ifadelerinde, görüntülerin 2 hafta öncesine ait olduğunu ve şakalaşmak için yaptıklarını, kazandaki sıvının süt değil, deterjan olduğunu ve görüntüleri paylaştıktan sonra da bu kadar tepki alıp büyüyeceğini düşünmediklerini söyledikleri öğrenildi. 2 kişinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

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