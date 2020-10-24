  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan Gülgün Parmaklı (43), hayatını kaybetti.
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Olay, akşam saatlerinde Nazilli ilçesinin kırsal Mescitli Mahallesi’nde meydana geldi. Gülgün Parmaklı, iddiaya göre süt sağımı yaptığı sırada, elektrik akımına kapıldı. Parmaklı’yı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Parmaklı’yı Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Parmaklı’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lastiği patlayan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaralı23 Ekim 2020 Cuma 17:27
  • Yol kenarındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı23 Ekim 2020 Cuma 17:26
  • Dünyada sadece Salda Gölü'ndeki sığırkuyruğunun iki türüne koruma23 Ekim 2020 Cuma 17:24
  • Beyaz aslan ile Bengal kaplanının dostluğu görenleri hayrete düşürüyor23 Ekim 2020 Cuma 15:39
  • 80 yaşındaki emekli imamı, bıçaklı saldırgandan çocukları kurtardı23 Ekim 2020 Cuma 09:40
  • Karadeniz’de yaylacıların, renkli dönüş yolculuğu23 Ekim 2020 Cuma 09:35
  • Mavi kuyruklu bülbül, Türkiye’de 4’üncü kez görüldü23 Ekim 2020 Cuma 09:33
  • Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü ağır yaralandı22 Ekim 2020 Perşembe 22:14
  • Arnavutköy'de hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı22 Ekim 2020 Perşembe 19:55
  • Sokak köpeği, ölen martının üzerine toprak attı22 Ekim 2020 Perşembe 12:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti