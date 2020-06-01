  • BIST 107.012
  • Altın 381,106
  • Dolar 6,8114
  • Euro 7,5924
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
»

Süt sektöründen ihracatı artırma önerisi

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tarık Tezel, "Geçen yıl 88 ülkeye 208 bin ton ihracat yaptık. Bunu, üretilen sütün yüzde 45'i ile başardık." dedi.
Süt sektöründen ihracatı artırma önerisi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tarık Tezel, geçen yıl 88 ülkeye 208 bin ton süt ihracatı yapıldığını belirterek, "Bunu, üretilen sütün yüzde 45'i ile başardık. Yüzde 55'lik kayıt dışı süt üretimi sisteme girerse hem tüketicinin güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız hem de üreticinin sürdürülebilir üretimini sağlayıp ihracatı artırarak ülkemize katma değer getireceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından, "Dünya Süt Günü" dolayısıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş'un yaptığı toplantıya, SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tezel, Eker Süt Ürünleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Can ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Özer konuşmacı olarak katıldı.

Tezel burada yaptığı konuşmada, süt tüketimiyle ilgili konunun uzmanı olmayanlar tarafından spekülasyonlar yapıldığına, bunun halk sağlığını riske atarken, haksız rekabete yol açtığına dikkati çekti.

Sektörün üç temel ayağının durumdan olumsuz etkilendiğini aktaran Tezel, "Süt sanayicisi, istediği kalitede çiğ sütü bulamıyor. Kayıt dışı satan yüzde 55'lik kesim, haksız rekabetten maksimum yaralanırken, tüketici de sağlık riskiyle karşı karşıya kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Süt sektörün büyüklüğüne değinen Tezel, şunları kaydetti:

"Türkiye, 850 milyon tonluk dünya süt üretiminde 8'inci, 165 milyon tonluk Avrupa süt üretiminde 23 milyon ton ile 3'üncü sırada. Ancak üretilen 23 milyon ton sütün sadece yüzde 45'i sağlıklı koşullarda tüketiciye sunulabiliyor. Bu üretim büyüklüğüne rağmen sanayi üretiminin düşüklüğünden dolayı sıralamaya giremiyoruz. Türkiye'de 2 bin 321 işletme, kayıtlı olarak faaliyet gösteriyor. Günde 66 bin ton süt üretiliyor. Toplam 17 milyon 860 bin büyükbaş hayvanımızın 6,5 milyonu sağmal ve 600 bin noktada satış yapıyoruz. Geçen yıl 88 ülkeye 208 bin ton ihracat yaptık. Bunu, üretilen sütün yüzde 45'i ile başardık. Yüzde 55'lik kayıt dışı süt üretimi sisteme girerse hem tüketicinin güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız hem de üreticinin sürdürülebilir üretim sağlayıp ihracatı artırarak ülkemize katma değer getireceğiz."

Tezel, sürdürülebilir doğal süt kalitesini sağlamak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Bu da ancak gelişmiş, organize, dünyanın güncel hayvancılık bilgisine sahip çiftliklerle mümkün. Bizde çiftliklerin yüzde 75'i 1-5 hayvandan oluşuyor; 200 başın üstü, ancak binde 5 oranında. Ölçek ekonomisini sağlamak zorundayız. Bunu sağlayamazsak, kayıt dışı yüzde 55'lik kısım, öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

Hayvan yemi üretiminde yerlileşmenin şart olduğunu belirten Tezel, yemde yerlilik oranın yüzde 50'leri ancak bulduğunu bu oranın yukarılara çekilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Güney Kore için lojistik merkezi olabilir31 Mayıs 2020 Pazar 13:13
  • SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor31 Mayıs 2020 Pazar 12:57
  • Kurumlar vergisi beyannamesi için yarın son gün31 Mayıs 2020 Pazar 11:31
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Yarından itibaren esnaf ve sanatkarımız ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek31 Mayıs 2020 Pazar 10:21
  • Tarım Kredi online satış için düğmeye bastı30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:15
  • Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:35
  • Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi29 Mayıs 2020 Cuma 16:46
  • Akaryakıt satışları 'bayram' edemedi29 Mayıs 2020 Cuma 11:20
  • Türk Eximbank’ın sendikasyon kredisi yenileme oranı yüzde 134 oldu29 Mayıs 2020 Cuma 11:03
  • Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: Salgın küresel büyüme görünümünü zayıflattı29 Mayıs 2020 Cuma 11:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti