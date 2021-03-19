Süt üreticisinden yem fiyatlarına tepki

Elmadağ’da süt üreticiliği yapan Zekeriya Alkaç, yem fiyatlarına gelen fahiş zamlara tepki göstererek, “Yeme bağlı kalsak ayakta kalamayız. Bayramda 85 TL'ye aldığımız yem şu anda 130 TL. Dolar artıyor yeme zam geliyor, düşüyor yine geliyor." dedi.

Elmadağ'ın Karacahasan Mahallesi'nde süt üreticiliği yapan Zekeriya Alkaç, dedesinin mesleğini yıllardır sürdürmeye devam ediyor. Hayvanları çocukluktan bu yana çok sevdiğini anlatan Alkaç, "Küçükken tatillerde dedemizin yanına köye gittiğimizde sürekli hayvanlarla haşır neşir olurdum. Onları otlatmaya götürür, onlarla ilgilenmeyi çok severdim" dedi.

50’DEN FAZLA HAYVANA SAHİP

Çocukluk hayalini 2015 yılında gerçekleştirdiğini kaydeden Alkaç, "Hayvancılık yapmadan önce başka bir işle uğraşıyordum. Yaklaşık 10 yıl başka işlerde çalıştım. Ardından hayvancılığa da girdim. Hem işimde çalışıyor hem de hayvancılık yapıyordum. Daha sonra iki işin bir arada yürümeyeceğine karar verdikten sonra diğer işimi bırakarak tamamen hayvancılık yapmaya başladım. Şimdi 50'ye yakın büyükbaş hayvanımız, 4 tane de kuzumuz var" diye konuştu.

HAYVANLARIN YİYECEKLERİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR

Hayvanların yediği malzemelerin çoğunluğunu yazdan üreterek sakladıklarının bilgisini veren Alkaç, "Bu işte hayvanların yiyeceklerini kendinizin üretmesi lazım. Eğer yem gibi her şeyi dışarıdan alırsanız ayakta kalma şansınız çok zor. Hayvanlara verdiğimiz yonca ve saman balyalarını yazdan hazırlıyoruz. Pazarlarda kalan yeşillikleri toplayıp hayvanlara yediriyoruz" ifadelerini kullandı.

YEME GELEN FAHİŞ ZAMLAR ÜRETİCİLERİN BELİNİ BÜKÜYOR

Artan yem fiyatlarından şikâyetçi olan Alkaç şöyle devam etti: "Yem fiyatları belimizi büküyor, tüm hayvancıların belini büktüğü gibi. Yem fiyatlarında çok fahiş bir artış var. Yeme bağlı kalsak ayakta kalamayız. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 85 TL'ye aldığımız yem şu anda 130 TL. Doların yükselmesiyle fiyatlar artıyor; ama dolar düşünce yem fiyatı düşmüyor. Dolar düştü; ama yeme 5 TL zam geldi son bir ay içerisinde. Bu yem konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın önlem almasını istiyoruz. Yem tüccarlarıyla mücadele edilmeli. Yem fiyatları düşerse et ve süt fiyatları da düşer.”

EL DEĞMEDEN SAĞILIYOR

Alkaç, makineler aracılığıyla el değmeden titizlikle sağılan sütleri müşterilerinin kapısına kadar ulaştırdıklarını da aktardı. Alkaç, "Sütümüzü müşterilerimiz çok beğeniyor. Sütü, el değmeden makineler aracılığıyla sağıyoruz ve 2-3 kez süzgeçten geçiriyoruz. Hayvanları doğal besleyince sütün tadı da güzel oluyor" dedi. Sütü piyasadan uygun fiyata verdiklerini ifade eden Alkaç, "Normalde litresi 4,5 ila 5 TL iken biz 4 liradan tüketiciye ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

DEVLET ÜRETİCİLERE GEREKLİ DESTEĞİ VERİYOR

Devlet destekleriyle ilgili de konuşan Alkaç şunları söyledi: “Devletimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı’mız üreticilere yeteri kadar destek veriyor. Allah razı olsun. Faizsiz kredi imkanı da sağlıyor; ama bizim ihtiyacımız olmadığı için şu an kullanmıyoruz. Bizim tek derdimiz yem fiyatları, yem fiyatlarına müdahale edilirse çok iyi olacak.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-