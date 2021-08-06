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Sütçüler'deki orman yangınında 5'inci gün

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, pazartesi günü çıkan orman yangını bölgesinde, 5'inci günde söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
Sütçüler'deki orman yangınında 5'inci gün

Sütçüler ilçesinin Çandır bölgesinde, 5 gün önce başlayan orman yangını ile mücadele hız kesmeden sürdürülüyor. Yıldız Mahallesi mevkisinde alevlere müdahale eden ekipler, kontrol altına almaya çalışıyor. İlk kez gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edilen çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren ekiplerin ve gönüllülerin yardımıyla karadan da devam ediliyor.
Yıldız Mahallesi mevkisinde havadan 9 helikopter ve 1 uçak ile karadan da itfaiye, arazöz, iş makineleri ve dozerler ile müdahale edilen bölgede; gece görüşlü helikopterlerin de kullanılmasıyla söndürme çalışmaları hızlandı. Gece 5 saat boyunca yoğunlaşan alevlere, bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle helikopterlerle müdahale ediliyor.

PET ŞİŞE KAPAĞIYLA ÇEKİRGEYE SU İÇİRDİ

Öte yandan orman yangınlarında, söndürme çalışmalarında gönüllüler de büyük çaba gösteriyor. Arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda söndürme çalışmalarına katılan Ali Doğan, dinlenirken ayakkabısına gelip konan çekirgeye, pet şişe kapağına koyduğu sudan içirdi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

'TAŞ VE SOPAYLA ATEŞ SÖNDÜRDÜK'

Sütçüler Çandır bölgesinde dağlık alanda tepeye tırmanan ekipler ile mücadeleye katılan bir gönüllü ise "Biz buradan tepeye su götürdük. Ateş sürekli yeniliyor kendisini. Taş ve sopayla ateş söndürdük. Kendi içeceğimiz suları oraya döktük" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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