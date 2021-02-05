  • BIST 1.546
  • Altın 412,356
  • Dolar 7,1214
  • Euro 8,5211
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 6 °C
»

Suudi Arabistan, ABD'nin 'toprak bütünlüğünü desteklemeye devam etme' kararından memnun

Riyad yönetimi, Yemen'deki savaşın sonlanması için çalışmayı arzuladıklarını bildirdi.
Suudi Arabistan, ABD'nin 'toprak bütünlüğünü desteklemeye devam etme' kararından memnun

Riyad yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'in "Suudi Arabistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardım etmeyi sürdürme" kararını memnuniyetle karşıladı.

Biden'in, ABD'nin diplomasi yaklaşımına ve Yemen savaşına verilen desteğin kesilmesine ilişkin yaptığı açıklamalara Suudi Arabistan'dan yanıt geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Riyad yönetimi, Yemen krizinde siyasi çözüme varılmasını destekleyen tavrını yinelerken ABD'nin "Suudi Arabistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardıma devam etme" kararından da memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın, Biden yönetimi, yeni atanan ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Birleşmiş Milletler (BM), Yemenli tüm taraflar ve koalisyon güçleriyle ülkedeki savaşın sonlanması için çalışmayı arzuladığı ifade edildi.

Biden, 4 Şubat'ta Yemen'deki durumu öncelediklerini belirterek, "Bu savaş artık bitmeli. Bu konudaki vaadimizi yerine getirebilmek için Yemen'deki savaşta operasyonlara (Suudi Arabistan'a) sağlanan tüm Amerikan desteğini, ilgili silah satışları da dahil olmak üzere sonlandırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "İran kaynaklı tehditler" karşısında desteklenmeye ihtiyacı bulunduğunun farkında olduklarını kaydeden Biden, "Suudi Arabistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardıma devam edeceklerini" kaydetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı05 Şubat 2021 Cuma 09:40
  • İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim05 Şubat 2021 Cuma 09:23
  • Çekicideki iş makinesinin silindirinden 195 kilo uyuşturucu çıktı05 Şubat 2021 Cuma 09:22
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Şubat 2021 Cuma 09:22
  • Kundakladığı iş yerinin sahibini telefonla arayıp, yangını izleten şüpheli yakalandı05 Şubat 2021 Cuma 09:19
  • 'Erzurum diri fay hatları üzerinde, dikey yerine yatay mimari uygulansın'05 Şubat 2021 Cuma 09:19
  • Evde kumar oynarken yakalandılar05 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat05 Şubat 2021 Cuma 09:15
  • Apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı05 Şubat 2021 Cuma 09:15
  • Kadıköy'deki olaylarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı05 Şubat 2021 Cuma 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti