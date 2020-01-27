Suudi Arabistan bunu da yaptı! Kur'an-ı Kerim'den 300 ayeti...

Suudi Arabistan'a bağlı Kral Fehd Akademisi tarafından basılan Kur’an-ı Kerim’in İbranice mealinde skandallara rastlandı. Mealde, 300 ayetin değiştirildiği öğrenildi.

Filistin haber ajansı Shehab'ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan'a bağlı Kral Fehd Akademisi tarafından basılan Kur’an-ı Kerim’in İbranice mealinde skandallara rastlandı.

KUR'AN-I KERİMİN İBRANİCE MEALİNDE SKANDALLAR!

Ilımlı İslam adı altında ülkeyi ve bölgeyi Siyo-Emperyal sisteme teslim etmeye çalışan Suudi Arabistan yönetimi, şimdi de Kur’an-ı Kerim’i tahrif etmeye yeltendi. Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine bağlı olarak dünya geneline dağıtılan Kur’an-ı Kerim’lerin tetkikini yapan Kral Fehd Akademisi’nin tam 300 farklı hatayı Kur’an-ı Kerim’in İbranice tercümesine yerleştirdiği ortaya çıktı.

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED'İN (S.A.V.) İSMİ SİLİNDİ

Shehab'ın aktardığına göre, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sas)’in ismi İbranice tercümeden çıkarılırken, Mescid-i Aksa ise ‘heykel’ olarak değiştirildi. Çevirisi Esad Nemr Basul tarafından yapılan İbranice mealdeki hataların Yahudilerin kutsal kitabı tahrif edilmiş Tevrat’a paralel olarak yapılması dikkat çekti. İsrail ile yakın ilişki içindeki Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı’nın Kur’an-ı Kerim’i tahrif ederek İsrail’le daha fazla yakınlık kurmak istediği öğrenildi.

MESCİD YERİNE HEYKEL

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in İbranice tercümesinde, İsra Suresi’nin 7’nci ayetinde geçen “(…) Daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler (…)” ifadesindeki 'mescid' kelimesi yerine 'heykel' kelimesi kullanılmış. Kur’an-ı Kerim ayetindeki bu tahrifin, Siyonistlerin inancına paralellik arzetmesi ise dikkat çekti. Siyonistlere göre, Mescid’i Aksa’nın altında ‘Süleyman heykeli’ bulunuyor.

SKANDALIN ORTAYA ÇIKMASINDAN SONRA AKADEMİ MEALİ KALDIRDI

Shehab'ın skandalı ortaya çıkarmasından sonra, Kral Fehd Akademisi tarafından basılan Kur’an-ı Kerim’in İbranice meali websitesinden kaldırıldı. Akıl almaz olayın kasıtlı mı yoksa tercüme hatası mı olduğu henüz netlik kazanmış değil!