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Suudi Arabistan, doğudaki petrol limanı ve Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini doğruladı

Saldırıda kullanılan balistik füzeye ait şarapnellerin, Aramco tesislerinde çalışan binlerce görevli ve ailelerinin konakladığı yerleşim yerine düştüğü bildirildi.
Suudi Arabistan, doğudaki petrol limanı ve Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini doğruladı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, ülkenin doğu kesimindeki Ras Tanura bölgesine dün sabah denizden insansız hava aracı (İHA) gerçekleştirilen saldırıda can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Saldırıyla dünyanın en büyük petrol limanlarından Ras Tanura Limanı'nın hedef alındığına işaret edilen haberde, akşam doğu bölgesindeki Zahran kentinde bulunan Aramco tesislerine balistik füzeyle saldırıldığına dikkat çekildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı
Saldırıda kullanılan balistik füzeye ait şarapnellerin, Aramco tesislerinde çalışan binlerce görevli ve ailelerinin konakladığı yerleşim yerine düştüğü ifade edilen haberde, şans eseri can kaybının olmadığı kaydedildi.

Saldırıların tüm uluslararası hukuk ve örflere aykırı olduğuna işaret edilen haberde, dünya ülkelerini ve uluslararası kuruluşları, güvenlik ve petrol sevkiyatlarını hedef alan bu tür saldırılara karşı durmaları çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki de Enerji Bakanlığından aktarılan ifadelere dikkat çekerek, Ras Tanura Limanı ve Zahran kentindeki Aramco tesislerine yönelik saldırıların akamete uğratıldığını belirtti.

Sözcü Maliki, bu tür saldırılarla Suudi Arabistan'ın yanı sıra küresel ticaret ile petrol sevkiyatlarının hedef alındığına dikkati çekti.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in askeri sözcüsü Yahya es-Seri, Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilere yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini iddia etmişti.

Seri, 8 balistik füze ve 14 İHA'yla düzenlenen saldırıda, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğunu öne sürmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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