Suudi Arabistan Hac kararını açıkladı

Suudi Arabistan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan yönetimi, Covid-19 salgınının etkisini yitirmemesi nedeniyle yurt dışından hac için ziyaretçi kabul etmeyeceğini açıkladı. Riyad'ın hacı sayısını 'sembolik' tutması bekleniyordu.

Riyad, Müslümanlardan mart ayında, hac ve umre planlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya almalarını istemişti.

Petrol fiyatlarındaki düşük seyir ve Covid-19 nedeniyle ekonomik daralma yaşayacak ülke her sene hac turizminden ortalama 12 milyar dolar gelir elde ediyordu.

Suudi Arabistan'da 161 bin 5 Koronavirüs vakası tespit edilirken, bugün 3 bin 393 yeni tanı kondu. Bugüne kadar 1.307 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.