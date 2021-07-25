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Suudi Arabistan itibarıyla umre sezonunun başladığını duyurdu

Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından bugün itibarıyla umre sezonunun başladığını açıkladı.
Suudi Arabistan itibarıyla umre sezonunun başladığını duyurdu

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mescid-i Haram İşleri Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaymid, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek umreciler ve ibadet amacıyla gelenleri karşılamaya hazır olduğunu, 25 Temmuz Pazar itibarıyla umre ziyaretleri için "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden başvuruların yapılabileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'da hac sezonu cuma günü itibarıyla sona ermişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadeti, sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı bulunmayan, 18 ile 65 yaş arasında ve aşı olmuşlardan 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Kovid-19 yüzünden umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Bu tarihten bir ay sonra da ülke dışından umre ve ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede yurt dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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